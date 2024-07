Succession de Mbappé : Le PSG gagne une bataille à 58M€ ?

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG devrait être encore assez intéressant à suivre au cours des prochaines semaines. Le club de la capitale attend encore de nouveaux renforts pour remplacer Kylian Mbappé. Les Rouge-et-Bleu ont notamment des vues sur Nico Williams. Et les dirigeants parisiens semblent être en train de gagner la bataille face au FC Barcelone dans ce dossier.

Le PSG devrait encore se montrer assez actif d’ici la fermeture du mercato. Seuls Gabriel Moscardo et Matvey Safonov ont débarqué dans les rangs de Luis Enrique pour le moment, mais les Rouge-et-Bleu n’ont pas l’intention de s’arrêter là. Le club de la capitale souhaite notamment recruter un nouvel ailier gauche pour remplacer Kylian Mbappé comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité.

Le PSG pousse encore pour Nico Williams

Et dans cette optique, Luis Campos voudrait miser sur la jeunesse. Le conseiller football du PSG aurait coché quelques noms sur sa liste, comme ceux de Khvicha Kvaratskhelia (Naples) et de Nico Williams. Le champion d’Europe 2024 avec l’Espagne, dont la clause libératoire a été fixée à 58M€ à l'Athletic Bilbao, serait toutefois sur les tablettes du FC Barcelone. Cependant, le Barça ne serait plus vraiment optimiste dans ce dossier, sans perdre espoir pour autant.

Le Barça commence à se refroidir ?

Comme le rapporte Relevo, le FC Barcelone est de moins en moins confiant concernant ses chances de signer Nico Williams cet été. Si le Barça a désormais les moyens de le recruter, les dirigeants blaugrana estiment qu’il est presque impossible de lui mettre la main dessus pour certaines raisons internes. Le FC Barcelone doit notamment demander un vote de confiance pour Nico Williams, comme cela a été le cas pour les signatures de Jules Koundé, İlkay Gündoğan et Iñigo Martinez. Plus le temps passe, plus le PSG semble être en train de gagner la bataille pour le recrutement du joueur de l’Athletic Bilbao. Reste maintenant à voir si le pensionnaire de la Ligue 1 saura aller au bout de ce dossier. À suivre...