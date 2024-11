Succession de Mbappé : Coup dur pour le PSG ?

Axel Cornic

Le trou laissé par le départ de Kylian Mbappé n’a pas vraiment été comblé cet été et les plus grands noms du football européen sont donc liés au Paris Saint-Germain. C’est le cas de Khvicha Kvaratskhelia, ailier du Napoli qui a été l’un des grands objectifs de Luis Enrique comme de Luis Campos lors du dernier mercato.

Tout le monde s’attendait à l’arrivée d’une ou deux stars en attaque, pour oublier Kylian Mbappé. Le PSG n’a toutefois recruté que Désiré Doué pour renforcer son secteur offensif, avec tout de même un transfert à 50M€. Mais les plans des Parisiens semblaient être bien différents pour remplacer leur ancienne star...

Le PSG n’a pas oublié Kvaratskhelia

Le début du mercato estival a en effet été marqué par un feuilleton en particulier, lié à Khvicha Kvaratskhelia. Il faut dire que le Géorgien a tout pour plaire, surtout parce que sa situation contractuelle est assez instable. Il gagne en effet moins de 2M€ par an au Napoli et les négociations interminables sur sa prolongation ont créé des grosses tensions. Mais finalement, le PSG a vu toutes ses tentatives être repoussées par le club italien, notamment une offre autour de 100M€.

Antonio Conte l’a convaincu

La fin du mercato n’a toutefois pas écarté cette piste, surtout parce que Khvicha Kvaratskhelia n’a toujours pas prolongé son contrat, qui se termine en 2027. Ces derniers jours, le vent semble toutefois avoir tourné... et ce n’est pas une bonne nouvelle pour le PSG ! Après une rencontre entre son agent et le Napoli, l’ailier de 23 ans se rapprocherait finalement d’une possible prolongation. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, cela serait surtout grâce à un homme : Antonio Conte. Il aurait en effet beaucoup parlé à son joueur, pour le convaincre donc de signer un nouveau contrat et s’engager à long terme à Naples.