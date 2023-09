Star du PSG, il répond cash aux critiques

Axel Cornic

Installé titulaire par Christophe Galtier il y a un peu plus d’un an, Gianluigi Donnarumma ne fait pas vraiment l’unanimité au Paris Saint-Germain. Le gardien italien fait régulièrement l’objet de critiques dans son club tout comme en sélection nationale et dans un entretien publié ce mercredi, il a tenu à répondre à ses détracteurs.

Considéré comme l’un des plus grands talets de sa génération au poste de gardien, Gianluigi Donnarumma n’échappe pas aux critiques. Bien au contraire, puisque le gardien du PSG est même pointé du doigt dans son propre pays depuis quelques temps, avec de plus en plus d’observateurs qui réclament du changement.

« Nous sommes humains »

Dans un long entretien accordé à Sport Mediaset , Donnarumma s’est confié au sujet des différentes critiques dont il peut faire l’objet. « C'est dur, ce n'est pas facile mais il faut prendre ses distances avec tout. Nous sommes humains, il est normal de lire des choses même sur les réseaux sociaux mais il est essentiel de pouvoir prendre ses distances et travailler dur » a expliqué le gardien du PSG.

« Paris c'est beau, au début c'était un peu dur »