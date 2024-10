Son transfert au PSG a avorté, il jubile

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Victor Osimhen aurait pu signer au PSG. Toutefois, le Napoli s'est montré trop gourmand sur ce dossier, réclamant environ 130M€ pour la vente du buteur nigérian. Alors qu'il était trop cher pour le PSG, Victor Osimhen a finalement été prêté à Galatasaray. Un club qui fait le plus grand bonheur de l'attaquant de 25 ans.

Dès le début de l'été, Victor Osimhen et le Napoli ont décidé de se séparer. Alerté par la situation de l'international nigérian, le PSG aurait tenté de boucler sa signature lors du dernier mercato. Toutefois, la direction de Naples s'est montrée trop gourmande. En effet, Aurelio De Laurentiis réclamait environ 130M€, soit le montant de la clause libératoire du joueur. Une somme jugée excessive du côté du PSG.

Le PSG a manqué Victor Osimhen cet été

Alors que le Napoli exigeait environ 130M€ pour le transfert de Victor Osimhen, le PSG a décidé de tirer un trait sur lui cet été. Ainsi, le buteur de 25 ans était toujours chez les Azzurri à l'issue du dernier mercato. Sachant que le marché turc était toujours ouvert, Aurelio De Laurentiis a prêté Victor Osimhen à Galatasaray le 4 septembre. Depuis son arrivée à Istanbul, l'international nigérian est aux anges.

« Istanbul est l'une des plus belles villes du monde»

« Istanbul est incroyable. C'est une très grande ville, je ne le savais pas. Le plus important, c'est Galatasaray : les supporters font de cette ville une grande ville, ce qui est formidable pour moi, ma famille et mes amis. Je suis très heureux, Istanbul est l'une des plus belles villes du monde. J'étais très excité pour mon premier match. Lorsque je suis entrée sur le terrain pour la première fois pour l'échauffement, tous les supporters ont commencé à crier mon nom et à m'applaudir. Je me suis sentie chez moi. Je me sens très bien quand je vois leur soutien », s'est enflammé Victor Osimhen sur les canaux officiels de Galatasaray.