PSG : La statistique effrayante avant le grand choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG se déplace sur la pelouse d'Arsenal ce mardi soir, pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions. Un choc qui s'annonce compliqué pour la formation de Luis Enrique, d'autant plus qu'une statistique plombe d'avance le club de la capitale qui n'a jamais battu le PSG de toute son histoire, que ce soit en match officiel ou amical.

Après avoir battu Girona sur le fil (1-0) au Parc des Princes le 18 septembre dernier, le PSG va tenter d'enchaîner ce mardi avec un adversaire d'un tout autre calibre : Arsenal. Le club londonien, qui fait partie des cadors de Premier League (actuellement 3e derrière Liverpool et Manchester City), est donc le prochain adversaire qui se dresse sur la route du PSG en Ligue des Champions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les chiffres ne jouent clairement pas en faveur du club de la capitale avant le coup d'envoi de cette rencontre à l'Emirates Stadium.

Le PSG n'a jamais battu Arsenal

En effet, sur l'ensemble de ses matchs avec Arsenal (5 au total), le PSG ne s'est jamais imposé. La première double confrontation entre les deux équipes remonte à la saison 1992-1993, en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Elles s'étaient neutralisées au Parc des Princes (1-1), avant que le PSG ne s'incline au match retour sur la pelouse d'Highbury (1-0). 14 ans plus tard, dans un match non-officiel en plein été pour l'Emirates Cup, Arsenal avait dominé le club de la capitale (2-1). Et enfin, les dernières confrontations entre ces deux équipes remontent à la saison 2016-2017, déjà en Ligue des Champions, et le PSG n'avait pas réussi à l'emporter (1-1 au Parc des Princes, 2-2 à l'Emirates Stadium). En clair, le bilan des matchs contre Arsenal a de quoi effrayer les supporters du PSG avant ce déplacement à Londres.

« Une des meilleures équipes d’Europe »

Interrogé lundi en conférence de presse, Luis Enrique a d'ailleurs confirmé une grosse menace à venir pour le PSG dans ce match : « Arsenal est l’une des meilleures équipes d’Europe actuellement. Il joue très bien avec le ballon et sans le ballon, c’est l’une des meilleures équipes. C’est un adversaire très difficile. Notre style est semblable mais comporte aussi des différences », a confié l'entraîneur espagnol du PSG, avant d'évoquer son compatriote Mikel Arteta qu'il va donc croiser sur le banc adverse : « Je l’ai connu jeune, j’ai travaillé avec lui une saison. Je garde de beaux souvenirs de cette période. Il a eu une grande carrière, il est passé par plusieurs clubs Il a beaucoup de succès dans sa vie d’entraîneur. C’est actuellement l’un des meilleurs entraîneurs sur le marché. Il a permis à Arsenal de gagner à nouveau. C’est un grand entraîneur et une grande personne », indique Enrique.