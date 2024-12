Salah - PSG : Une annonce est programmée, c'est imminent

Pierrick Levallet

Après avoir perdu Kylian Mbappé l’été dernier, le PSG n’a recruté personne pour le remplacer. Mais une folle rumeur a enflammé le mercato parisien ces derniers jours, puisque Mohamed Salah a été annoncé du côté des Rouge-et-Bleu. Le verdict devrait d’ailleurs bientôt tomber pour l’avenir de l’international égyptien, en fin de contrat avec Liverpool à l’issue de la saison.

Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid a laissé un grand au vide au PSG, qui n’a pas été comblé l’été dernier. Le club de la capitale en payerait toutefois le prix cette saison, comme le démontre les lacunes parisiennes dans le secteur offensif. Les dirigeants parisiens chercheraient donc à recruter un nouvel attaquant l’été prochain pour régler les problèmes de Luis Enrique.

Mohamed Salah dans le viseur du PSG ?

Et dans cette optique, une folle rumeur a enflammé le mercato du PSG ces derniers jours. Alors que son contrat avec Liverpool expire en juin prochain, Mohamed Salah a été annoncé du côté des Rouge-et-Bleu. Le club de la capitale pourrait réaliser un joli coup en signant l’international égyptien libre pour remplacer Kylian Mbappé.

Liverpool est en train de boucler sa prolongation

Mais Liverpool ne lâcherait pas l’affaire et continuerait de pousser pour sa prolongation. Les Reds seraient d’ailleurs plutôt confiants pour le renouvellement du bail de Mohamed Salah. Et comme le rapporte TeamTALK, le verdict devrait bientôt tomber pour l’avenir de l’ailier de 32 ans. Le club de Premier League ne devrait plus tarder à annoncer sa prolongation. Affaire à suivre...