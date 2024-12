Real Madrid : Mbappé doit faire un sacrifice pour éviter le désastre

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En difficulté au Real Madrid depuis son arrivée, Kylian Mbappé peine à répondre aux attentes. Même si son bilan statistique n'est pas catastrophique, l'attaquant français espère se relancer avec les penaltys qu'on lui fait tirer. Sauf que quand il manque de confiance et qu'il rate comme c'est arrivé récemment, il ne fait que plonger un peu plus... Pour Eric Di Meco, Kylian Mbappé ne devrait plus tirer les penaltys.

Manquant l'égalisation face à Liverpool en Ligue des champions après un penalty, Kylian Mbappé a vécu le même enfer face à l'Athletic Bilbao en Liga mercredi soir. L'attaquant français n'arrive pas à se sortir de cette situation difficile et le Real Madrid pourrait finir par décider d'arrêter de lui faire tirer les penaltys. C'est en tout cas la décision que prendrait Eric Di Meco.

« C'est une mauvaise idée »

Trop peu souvent efficace face au but, Kylian Mbappé est au plus mal. Ainsi, son état commence sérieusement à inquiéter. « Je pense que c'est une mauvaise idée de le faire tirer, parce que quand tu rates, c'est un déficit de confiance énorme quand tu n'es pas bien. Je m'interroge toujours sur l'apport moral de marquer un pénalty. Tu es Mbappé, tu arrives au Real, tu mets un penalty. Oui, c'est un but de plus, mais est-ce que ça te débride dans le jeu quand tu n'arrives pas à faire des différences en un contre un ? » analyse l'ancien joueur de l'OM dans le Super Moscato Show.

Ancelotti va prendre une grande décision ?

Désigné pour tirer les penaltys au Real Madrid, avec Jude Belligham et Vinicius Jr, Kylian Mbappé peut se raccrocher à cette solution quand il arrive à mettre le ballon au fond des filets. Mais avec son niveau de confiance actuel, il souffre encore plus quand il faillit à son devoir. « Quand tu n'es pas en confiance et que tu n'arrives plus à faire de différences sur le terrain, je pense que la confiance que tu prends en marquant un penalty est très inférieure au déficit de confiance que tu prends quand tu le rates. Ce calcul-là doit être fait par l'entraineur » poursuit Eric Di Meco.