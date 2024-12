Real Madrid : En plein calvaire, le clan Mbappé annonce du lourd !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé vit un véritable calvaire au Real Madrid depuis sa signature. L’attaquant de 25 ans affiche des prestations plutôt décevantes chez les Merengue, et sa situation aurait également un impact significatif sur sa famille. Ses proches ont toutefois fait une grande annonce au sujet du retour en forme de l’attaquant de 25 ans.

Kylian Mbappé a toujours rêvé de jouer au Real Madrid. Mais maintenant qu’il évolue chez les Merengue, rien ne va plus pour l’attaquant de 25 ans. Le champion du monde 2018 affiche des prestations décevantes depuis son arrivée. L’ancien du PSG peine à retrouver son véritable niveau, et la Casa Blanca commencerait à sérieusement s’impatienter.

La grande annonce du clan Mbappé sur son retour en forme

Kylian Mbappé vit un véritable calvaire, et sa situation affecterait également sa famille comme le rapporte Relevo. Ses proches continueraient toutefois de l’encourager et indiqueraient qu’il ne s’agit plus que d’une question de temps avant que l’international français ne retrouve son véritable niveau au Real Madrid. Reste maintenant à voir si Kylian Mbappé parviendra à redresser la barre.

Le Real Madrid est encore à fond derrière lui

Carlo Ancelotti lui fait en tout cas toujours confiance. L’entraîneur du Real Madrid cherche à lui faire reprendre confiance en lui. Le vestiaire merengue serait également à fond derrière Kylian Mbappé. Ses coéquipiers le soutiendraient au maximum afin qu’il sorte la tête de l’eau. À suivre...