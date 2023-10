Révolution à l'OM, le vestiaire se lâche sur Gattuso

Thibault Morlain

Alors que Jacques Abardonado a assuré l'intérim quelques jours sur le banc de l'OM, Gennaro Gattuso a fini par être nommé entraîneur du club phocéen. Suite au départ de Marcelino, Pablo Longoria est allé chercher l'Italien et forcément, beaucoup de choses ont changé pour les joueurs de l'OM. Leonardo Balerdi s'est d'ailleurs exprimé sur cette révolution, notamment aux entraînements.

Ancien entraîneur de Naples ou encore de Valence, Gennaro Gattuso officie désormais en France. En effet, l'Italien a pris la succession à l'OM de Marcelino, qui avait décidé de partir en pleine crise. A 45 ans, Gattuso est donc arrivé avec ses méthodes et forcément, ça change pour les joueurs de l'OM qui doivent se faire avec de nouvelles méthodes de travail.

« C'est difficile mais c'est super »

Dans des propos accordés à La Provence , Leonardo Balerdi s'est confié sur cette nouvelle vie avec Gennaro Gattuso à l'OM. Le défenseur argentin raconte alors : « Quand on est au complet, les entraînements sont bien plus durs. On travaille beaucoup physiquement et en salle depuis l'arrivée de Gattuso. C'est difficile mais c'est super ».

Gattuso fait encore ses débuts à l'OM

Ayant pris la succession de Marcelino à l'OM, Gennaro Gattuso n'est là que depuis quelques jours maintenant. L'Italien a tout de même officié lors de 3 matchs. Gattuso avait ainsi débuté par un revers contre Monaco (3-2), il avait enchainé avec un nul contre Brighton (2-2) avant de connaitre sa première victoire avec l'OM contre Le Havre (3-0).