La presse espagnole en rajoute une couche sur l'avenir de Zidane

Après plus de deux ans sans officier sur un banc de touche, Zinedine Zidane semble plus proche que jamais de revenir aux affaires. La question est de savoir où l'entraîneur français rebondira. Alors qu'on annonce Zizou à l'OM, la possibilité d'un retour au Real Madrid est également évoquée en Espagne. D'ailleurs, de nouveaux éléments ont été révélés sur l'avenir de Zidane.

Jamais deux sans trois pour Zinedine Zidane ? Déjà entraîneur du Real Madrid à deux reprises, le Français est de nouveau annoncé sur le banc merengue. Alors que l'avenir de Carlo Ancelotti semble incertain, Zidane voit son nom revenir dans la presse espagnole pour venir succéder à l'Italien sur le banc du Real Madrid.

Le Real Madrid multiplie les appels à Zidane

Ça discuterait d'ailleurs entre le Real Madrid et Zinedine Zidane. Sur le plateau d 'El Chiringuito , José Alvarez en a d'ailleurs dit plus à propos de ces échanges entre les Merengue et le Français : « Le Real Madrid appelé Zidane il y a un mois. Ils l'ont rappelé il y a 8 jours ».

Et si Zidane débarquait à l'OM ?

Alors que l'Espagne s'emballe sur un retour de Zinedine Zidane au Real Madrid, en France, on s'est dernièrement enflammé sur une arrivée sur le banc de l'OM. En effet, il avait été révélé que Zizou avait donné son accord à l'Arabie Saoudite pour venir entraîner à Marseille en cas de rachat du club phocéen.