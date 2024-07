Real Madrid : Mbappé a déjà fait oublier Cristiano Ronaldo !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a enfin réalisé son grand rêve. Après avoir passé sept ans de sa carrière au PSG, le capitaine de l’équipe de France s’est engagé au Real Madrid. À cause de l’Euro 2024, le natif de Bondy n’a été présenté au Santiago Bernabéu que ce mardi. Et la cérémonie organisée pour la star de 25 ans aurait déjà fait oublier celles préparées pour Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Kaka en 2009.

Le rêve est enfin une réalité. Après avoir patienté pendant de nombreuses années, le Real Madrid a réussi à s’attacher les services de Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le PSG, le capitaine de l’équipe de France a refusé d’y prolonger. Florentino Pérez a alors joué finement ses cartes. Résultat, le Real Madrid a officialisé l’arrivée libre de Kylian Mbappé quelques jours avant le début de l’Euro 2024.

Mbappé s’en va, il annonce du lourd au PSG https://t.co/DC9XAjEcsX pic.twitter.com/nqWXJ3SBz3 — le10sport (@le10sport) July 16, 2024

Kylian Mbappé éclipse déjà Cristiano Ronaldo ?

Par manque de temps, les Merengue n’ont pas pu présenter la star de 25 ans au Santiago Bernabéu avant ce mardi. La Casa Blanca a vu les choses en grand et a organisé une cérémonie exceptionnelle pour Kylian Mbappé. Plus de 85 000 places ont été écoulées pour la présentation du désormais ex-attaquant du PSG comme le rapporte MARCA. Le natif de Bondy a réuni une incroyable foule dans les tribunes de son nouveau stade. Kylian Mbappé semble avoir déjà fait oublier Cristiano Ronaldo, qui avait attiré 85 000 personnes au Santiago Bernabéu lors de son transfert en 2009.

Benzema, Kaka... Mbappé fait mieux que du beau monde

Kylian Mbappé a aussi éclipsé la présentation de Karim Benzema. Également recruté en 2009, le Ballon d’Or 2022 était présenté au Santiago Bernabéu devant 15 000 personnes alors qu’il n’avait que 21 ans à l’époque. L’actuel capitaine de l’équipe de France a aussi fait mieux qu’un certain Kaka. Recruté la même année que Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, le Brésilien avait réuni 50 000 spectateurs. Ces derniers avaient réservé un accueil triomphal au Ballon d’Or 2007. Très attendu depuis plus de sept ans, Kylian Mbappé a d’ores et déjà éclipsé du beau monde au Real Madrid.