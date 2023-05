Real Madrid : C’est imminent pour Benzema

Hugo Chirossel

Après 14 ans passés au Real Madrid, Karim Benzema pourrait très bientôt mettre fin à son aventure avec la Casa Blanca. Alors qu’il arrive à la fin de son contrat, l’attaquant français âgé de 35 ans est dans le viseur d’Al-Ittihad, prêt à lui offrir 100M€ sur deux ans. D’après les dernières informations venues de la presse espagnole, le joueur formé à l’OL serait sur le point de s’engager avec le club saoudien.

Il y a encore quelques jours, tout indiquait que Karim Benzema allait prolonger avec le Real Madrid. L’attaquant âgé de 35 ans arrive au terme de son contrat, mais sacré Ballon d’or 2022, il devait étendre son bail pour au moins une année supplémentaire. Cependant, la tendance s’est inversée ces derniers jours.

Coup de tonnerre, Benzema va dynamiter le mercato https://t.co/fuQjtrMUXp pic.twitter.com/YoDWlkaTlu — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

Un contrat de 100M€ par an

En effet, après 14 ans à évoluer sous les couleurs du Real Madrid, Karim Benzema semble plus que jamais sur le départ. Comme Cristiano Ronaldo il y a quelques mois et peut-être Lionel Messi, l’ancien joueur de l’OL se rapproche d’un départ pour l’Arabie Saoudite, où Al-Ittihad est prêt à lui offrir un contrat de deux ans avec 100M€ par saison.

Benzema sur le point de rejoindre Al-Ittihad