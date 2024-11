RC Lens : Une première réponse lâchée pour ce transfert en 2025

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Proche de signer à l’AS Rome durant le dernier mercato estival, Kevin Danso a finalement vu son transfert avorter. L’Autrichien est donc aujourd’hui toujours au RC Lens. Mais son départ pourrait-il finalement n’être que partie remise ? Quid notamment d’un potentiel transfert lors du mois de janvier ? La question a été posée à Danso, qui a fait le point sur son avenir.

Si Will Still peut actuellement compter sur Kevin Danso, cela n’aurait pas dû être le cas. En effet, initialement, l’Autrichien devait faire ses valises lors du mercato estival. Tout était bouclé pour son transfert du côté de l’AS Rome. Mais voilà qu’un problème au coeur lui a été détecté lors de la visite médicale et Danso n’a ainsi pas pu signer avec le club de la Louve. Le défenseur central est donc resté à Lens. Mais va-t-il rester encore longtemps, lui qui est sous contrat jusqu’en 2027 ? Et si son transfert intervenait finalement lors du prochain mercato hivernal ?

« Janvier est une possibilité »

Ce samedi, Kevin Danso s’est confié dans un entretien accordé à L’Equipe. Il a notamment été question de son avenir. Et à propos d’un possible transfert en janvier, le joueur du RC Lens a alors répondu : « Quitter le club en janvier ? Je ne sais pas. Là, je suis concentré sur la saison, le fait d'être bon. Janvier est une possibilité. Comme pour n'importe quel joueur. Qui est intransférable ? Il n'y a rien de prémédité. Je veux jouer au plus haut niveau, me prouver que j'en suis capable. L'aspect sportif sera prioritaire ».

« Je veux faire mon travail sur le terrain »

Egalement interrogé sur un potentiel impact de son problème cardiaque sur sa valeur, Kevin Danso a alors fait savoir : « C'est une possibilité. Mais je n'en sais rien. C'est la raison pour laquelle nous avons fait tous les tests possibles. Je veux faire mon travail sur le terrain. Et montrer mes qualités. Malheureusement, parfois, cela ne suffit pas ».