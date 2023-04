RC Lens : Il réclame le transfert d’une star du Real Madrid

Arnaud De Kanel

Buteur face au Stade Rennais samedi soir, Loïs Openda a offert une victoire précieuse au RC Lens. Le meilleur buteur du club artésien en championnat connait la sélection belge depuis son arrivée tonitruante dans le Nord de la France. D'ailleurs, il aimerait bien qu'un de ses compatriotes le rejoigne à Bollaert.

On n'arrête plus le RC Lens ! Les hommes de Franck Haise se sont imposés pour la 3ème fois consécutive grâce à un nouveau but de leur attaquant Loïs Openda. Arrivé cet été, le Belge crève l'écran avec le club artésien. Openda est épanoui, à tel point qu'il s'est mué en directeur sportif dans un entretien accordé à RTL . Il a ciblé le Diable Rouge qu'il rêverait de voir à Lens et ce n'est pas sûr que ça plaise aux supporters lensois.

Openda veut voir Hazard à Lens !

Loïs Openda n'est pas passé par quatre chemins. Pour lui, Eden Hazard serait une excellente recrue, bien qu'il soit passé par le rival lillois. Aujourd'hui au Real Madrid, il s'était révélé aux yeux de tous sous le maillot du LOSC, grand rival... du RC Lens.

«C’est un joueur qui m’a épaté chez les Diables Rouges»