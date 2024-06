PSG : Xavi Simons lâche une bombe en interne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le dossier Xavi Simons est très épineux pour le PSG cet été. Le prodige néerlandais prêté au RB Leipzig cette saison ne devrait pas retourner à Paris pour l’exercice 2024-2025, et devrait de nouveau quitter le club de la capitale. En interne, le Néerlandais aurait déjà annoncé la couleur auprès des dirigeants parisiens. Explications.

« J'étais content à Paris, j'étais à Leipzig cette année, on verra après l'Euro. Je vois aussi que les supporters me souhaitent tout le temps le meilleur et c'est bien » . Ce vendredi soir, après le match nul concédé par les Pays-Bas face à l’équipe de France (0-0) à l’Euro, Xavi Simons évoquait son avenir en laissant planer le doute. Le phénomène de 21 ans prêté par le PSG au RB Leipzig cette saison, pourrait toutefois repartir en prêt cet été.

EXCLU @le10sport : Le PSG est toujours dans la course pour Xavi Simons. Le joueur n'a pris aucune décision et n'en prendra pas tant que sa saison avec Leipzig n'est pas terminéehttps://t.co/90rVovCei0 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 10, 2024

Le PSG ne devrait pas revoir Xavi Simons

En effet, l’Equipe révélait dernièrement que la tendance concernant l’avenir de Xavi Simons était davantage tournée vers une nouvelle saison en prêt, et que son avenir définitif serait certainement réglé en 2025. Pourtant, comme le10sport.com vous l’avait révélé en mai dernier, Luis Enrique et le PSG espérait activement pouvoir compter sur le Néerlandais pour la saison prochaine. Ces derniers jours, le directeur sportif du RB Leipzig, Rouven Schröder, affirmait que le club allemand souhaitait conserver Xavi Simons le temps d’une saison supplémentaire : « Nous sommes toujours très intéressés à garder Xavi avec nous. Une concurrence énorme, mais Malgré tout, nous pensons que nous avons aussi une chance » .

Xavi Simons a annoncé son intention de quitter le PSG