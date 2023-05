PSG : Une surprise se prépare pour l’avenir de Messi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi a désormais de très grandes chances de quitter le PSG à l'issue de son contrat le 30 juin prochain. Dans cette optique, Al-Hilal et le FC Barcelone semblent être les principales options pour le champion du monde. Néanmoins, d'après Ben Jacobs, une arrivée en MLS n'est pas à exclure pour Lionel Messi.

PSG : L’histoire peut s’écrire, Lionel Messi doit-il dire oui ? https://t.co/aJdK4ADbDf pic.twitter.com/zEWOP2xCY0 — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Messi en MLS, ce n'est pas à exclure

« Nous ne pouvons pas non plus exclure un transfert en MLS », explique le journaliste anglais dans sa chronique pour CaughtOffside . « La stratégie saoudienne est d'essayer de construire son championnat de manière assez agressive maintenant et de se mesurer ainsi à la MLS pour certains joueurs vedettes ».

«L'Inter Miami de David Beckham est une destination possible pour Messi»