PSG : Annonce choc pour Messi, une contre-attaque se prépare

Jean de Teyssière

Dans la journée de mardi, l'AFP annonçait qu'un accord avait été trouvé entre Lionel Messi et un club saoudien. Il s'agirait d'un contrat record, jamais vu. Le Paris Saint-Germain s'était de toute façon déjà résigné à prolonger son attaquant argentin, suite à l'échec des négociations avec le clan Messi. Du côté du FC Barcelone qui était aussi intéressé par le retour de Messi, cette annonce ne change rien à leur stratégie et ils sont encore loin d'abandonner.

L'aventure de Lionel Messi avec le PSG, commencée en 2021, va prendre fin le 30 juin prochain. Malgré un accord de principe lors de la Coupe du monde pour prolonger l'aventure avec le PSG, les discussions, nombreuses, autour d'une offre de prolongation n'ont pas abouti et Lionel Messi quittera certainement le club à la fin de son contrat. Quid de la suite ? La Pulga veut rester en Europe mais pour le moment, aucun club, hormis le FC Barcelone, ne s'est montré intéressé.

L'incroyable plan du Barça pour faire venir Messi

Quel casse-tête en Catalogne pour préparer le retour de Messi ! Arrivé à 13 ans au FC Barcelone, Lionel Messi l'a quitté 21 ans plus tard, pour filer au PSG. Une Coupe du monde et Ballon d'Or plus tard, un retour est à l'étude, surtout pour l'Argentin qui souhaite toujours rester en Europe. Le Barça le sait et prépare un plan. La Liga a changé les règles pour éviter les abus et désormais, les équipes ne doivent plus allouer plus de 70% de leurs revenus aux salaires. Le Barça a largement dépassé ce pourcentage et doit donc baisser la masse salariale de 200M€ avant la saison prochaine. D'après L'Equipe , de gros salaires vont partir (Sergio Busquets, 39M€ par an) ou le réduire (Jordi Alba, actuellement à 23M€ par an). Autour des ventes, Joan Laporta, le président du FC Barcelone espère récolter 120M€...

PSG : Messi prêt à rejoindre Ronaldo ? Un fiasco est annoncé https://t.co/BGDeteH5ZY pic.twitter.com/zGLtUVqUkR — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Le Barça n'abandonne pas