PSG : Une star «libérée» de Mbappé ?

Avec le départ de Kylian Mbappé, tout le monde pensait que le Paris Saint-Germain allait miser gros sur une ou deux sars en attaque. Mais la décision a été prise de faire confiance aux joueurs déjà présents avec notamment Bradley Barcola, qui est devenu en quelques mois l’un des nouveaux visages du club parisien.

Une page s’est tournée cet été, avec le départ de Kylian Mbappé. Mais ni pour la nouvelle star du Real Madrid ni pour le PSG les choses semblent aller au mieux, avec une première partie de saison délicate. Du côté de Paris on a toutefois calmé la crise avec la victoire en Ligue des Champions face au RB Salzbourg (0-3), avec un Bradley Barcola de très haut niveau.

Mais l’ailier du PSG ne semble pas encore faire l’unanimité et certains en attendent plus de sa part, avec notamment Éric Di Meco. « Ce gamin m’avait impressionné quand il attaque au PSG, parce que quand ils le récupèrent il a seulement six mois dans les cannes avec l’OL. On voit un gamin qui va vite, qui a une facilité à éliminer, qui est culotté et qui d’ailleurs devient assez rapidement titulaire. Au point même de faire replacer Mbappé dans l’axe ! » a expliqué l’ancien défenseur de l’OM, au micro de RMC Sport.

« Je me suis dit que cette saison, libéré de Mbappé, il pouvait prendre une dimension supplémentaire et s’il fait un super début de saison, là il a un contre-coup » a analysé Di Meco, dans le Super Mocato Show de ce mercredi. « Parce que quand tu fais des grands matchs, il faut confirmer au plus haut niveau. La saison dernière il n’était pas tout le temps titulaire, mais là ce n’est plus pareil, il a un autre statut ». A Bradley Barcola de montre le contraire, avec un choc très attendu ce dimanche, face à son ancien club de l’OL.