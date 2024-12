Mercato - OM : Un double transfert déjà prévu pour cet hiver ?

Arnaud De Kanel

L'OM a frappé fort durant le mercato estival, en attirant Lilian Brassier et Elye Wahi dans ses filets. Deux recrues prometteuses sur le papier, censées apporter un souffle nouveau à l’effectif phocéen. Mais après quelques mois sous le maillot bleu et blanc, le bilan est loin d’être à la hauteur des attentes. Ni le défenseur, arrivé pour stabiliser l’arrière-garde, ni l’attaquant, recruté pour dynamiser l’attaque marseillaise, n’ont réellement réussi à s’imposer, au point que l'OM songerait à les transférer dès cet hiver.

Avec pas moins de douze recrues l'été dernier, l'OM a été l'un des principaux agitateurs du marché des transferts. Roberto De Zerbi a été gâté par ses dirigeants dans tous les secteurs, aussi bien en défense avec la venue de Lilian Brassier qui sortait d'une très grosse saison avec le Stade Brestois, mais aussi avec Elye Wahi afin de pallier au départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Or, les deux tricolores peinent à convaincre et ils pourraient quitter l'OM plus rapidement que prévu.

Elye Wahi sous pression à l'OM ? Le mercato d'hiver pourrait bien changer la donne pour l'attaquant. 🔍

➡️ https://t.co/iGsbXetZbC pic.twitter.com/gZQlji2TdG — le10sport (@le10sport) December 11, 2024

Brassier en grand danger

Arrivé à l'OM cet été, Lilian Brassier est loin de répondre aux attentes en ce début de saison. Si son transfert avait suscité l’espoir, ses performances actuelles peinent à convaincre, au point de remettre en question son avenir au club. Selon les informations relayées par La Provence, le défenseur marseillais jouerait gros dans les semaines à venir. Une réaction rapide semble indispensable pour redresser la barre et convaincre le staff technique. Dans le cas contraire, un départ lors du mercato hivernal serait envisagé, laissant planer l’ombre d’un échec prématuré.

Wahi également cité pour un départ

Brassier n’est pas un cas isolé. Elye Wahi, autre recrue marseillaise, traverse lui aussi une période difficile depuis son arrivée au club. En manque de réussite et en quête de son meilleur niveau, l’attaquant est également cité parmi les joueurs susceptibles de quitter Marseille prochainement. Ce mercredi, L'Equipe assure que le natif de Courcouronnes veut s'imposer à l'OM et qu'il ne projette pas de partir cet hiver. Roberto De Zerbi pourrait même lui donner une seconde chance.