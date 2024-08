PSG : Une recrue arrive et veut tout changer !

Jean de Teyssière

Le PSG et Luis Enrique ont très bien débuté la saison. L’ambiance au sein du groupe est au beau fixe et pour le moment, tout semble bien se passer. Avec l’épisode entre la concurrence entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, l’arrivée de Matvey Safonov aurait pu tout changer mais le Russe s’est très bien intégré, au point d’être apprécié de tous, même de Donnarumma.

La première recrue de l’été parisien se nomme Matvey Safonov. Il a ensuite été suivi de Désiré Doué, Joao Neves et Willian Pacho mais le portier russe est arrivée contre 20M€ et fut l’une des recrues les plus inattendues de l’été parisien.

Mercato : L’OM sur le point de s’offrir un ancien crack du PSG ? https://t.co/DIKSMizu6t pic.twitter.com/bbRloTUHR3 — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

Le vestiaire a déjà adopté Safonov

D’après les informations du Parisien, le vestiaire parisien serait déjà sous le charme de la nouvelle recrue du PSG : Matvey Safonov. En interne, on serait agréablement surpris par l’adaptation du Russe et son niveau de jeu à l’entraînement. Sa capacité à intégrer un groupe est également très appréciée.

Donnarumma ravi d’être en concurrence avec Safonov

Même Gianluigi Donnarumma ne voit pas d’un mauvais œil l’arrivée du gardien de but russe. L’international italien serait, selon Le Parisien, content de voir un gardien si fort à ses côtés, pour lui permettre de progresser. Par ailleurs, les deux hommes s’entendraient très bien. Le gardien numéro 1 du PSG se montrerait ravi de partager son poste avec un compétiteur de sa trempe.