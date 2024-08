PSG : Un transfert «complétement fou» le fait halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 45M€ en provenance de l’Eintracht Francfort, Willian Pacho est visiblement impatient à l’idée de faire ses grands débuts avec le PSG. L’international équatorien se dit même «complétement fou» à l’idée de découvrir le Parc des Princes avec la tunique parisienne.

«C’est complètement fou»

« C’est complètement fou. Je ne le connais que de ce qu’ai pu voir à la télévision. J’ai toujours rêvé d’y venir, et pouvoir fouler cette pelouse en tant que joueur du Paris Saint-Germain, il n’y a rien de mieux », s’enflamme-t-il sur le site officiel du PSG.

Pacho a hâte de découvrir le Parc de Princes

Relancé sur ce qu’il peut apporter au PSG, Willian Pacho ne manque pas d’afficher ses ambitions : « Je suis toujours prêt à aider, et prêt à accomplir de grandes choses. J’ai envie de gagner des titres, d’avancer et de grandir, de m’améliorer autant que possible. »