PSG : Un transfert à 100M€ prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'un des derniers très gros dossiers du mercato qui fermera ses portes le 1er septembre dans la plupart des championnats européens. En effet, le PSG fait le forcing pour le transfert de Randal Kolo Muani. Et bien que l'Eintracht Francfort continue de réclamer 100M€, les deux clubs seraient optimistes quant à la possibilité de boucler ce dossier dans les prochaines jours.

Les derniers jours du mercato s'annoncent brûlant du côté du PSG. Et pour cause, certains dossiers n'ont pas encore réglé, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées. En terme de recrutement, Luis Enrique souhaiterait encore voir débarquer des renforts offensifs après les signatures de Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé.

Mercato : Le PSG boucle un départ, il fait une promesse https://t.co/r68zqeyyez pic.twitter.com/xUyWB7NZ5Z — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

Le PSG et Francfort optimistes pour le transfert de Kolo Muani

Dans cette optique, la priorité se nomme Randal Kolo Muani. Et selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG et l'Eintracht Francfort sont optimistes quant à la résolution de ce transfert. Les deux clubs pensent qu'ils trouveront un accord avant le 1er septembre, date à la quelle le mercato fermera ses portes.

Ekitke pourrait jouer un rôle

Et Fabrizio Romano ajoute que l'Eintracht Francfort continue d'étudier la pister menant à Hugo Ekitike pour remplacer Randal Kolo Muani. Poussé au départ par le PSG, l'ancien Rémois est très convoité. Reste désormais à savoir s'il pourra entrer ou non dans la transaction.