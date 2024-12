PSG : Un avertissement est lancé pour le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en pleine galère au PSG où leur temps de jeu respectif est très limité, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar sont annoncés sur le départ de janvier. Luis Enrique a d’ailleurs été invité à se prononcer sur leur cas en conférence de presse, et le coach espagnol du PSG leur propose de se relancer à une condition.

À quoi faut-il s’attendre pour le mercato hivernal du PSG ? Le club de la capitale pourrait tenter de se renforcer en défense et en attaque, mais seulement s’il parvient à trouver un point de chute à ses éléments indésirables tels que Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Luis Enrique, qui ne compte plus du tout sur ces deux joueurs au PSG, a évoqué le sujet jeudi en conférence de presse.

« Nous sommes ouverts… »

L’entraîneur du PSG n’exclut pas d’attirer de nouvelles recrues en janvier : « Je crois que c’est une phrase que j’ai répétée : nous sommes toujours ouverts au marché. Mais si on n’est pas sûrs d’améliorer l’équipe, on ne le fera pas. C’est un marché très particulier. Les grands joueurs sont déjà engagés dans leurs compétitions. Nous sommes toujours ouverts pour observer ces possibilités », indique Luis Enrique.

« J’ai l’espoir qu’ils retournent la situation »

Quant à Skriniar et Kolo Muani, il semble prêt à reconsidérer leur cas au PSG, mais ils vont devoir lui apporter des garanties à l’entraînement si l’on en croit son discours : « Skriniar et Kolo Muani sur le départ ? C’est un marché difficile pour tout le monde et pour les joueurs qui pourraient sortir. Il faudra analyser tous les cas. Je ne peux rien avancer. J’ai l’espoir que les joueurs qui jouent peu retournent la situation ». L’avertissement est lancé pour les deux indésirables du PSG…