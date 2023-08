PSG : Un accord est annoncé, c’est terminé pour ce buteur

Hugo Chirossel

Malgré le recrutement de Gonçalo Ramos, le PSG est toujours à la recherche d’un autre attaquant afin de renforcer son secteur offensif. En ce sens, plusieurs pistes ont été explorées par les dirigeants parisiens, notamment celle menant à Victor Osimhen. Alors qu’il lui reste deux ans de contrat, l'international nigérian est en passe de prolonger avec Naples.

Très actif sur le marché des transferts, le PSG a officialisé lundi dernier la signature de sa huitième recrue lors de ce mercato estival, Gonçalo Ramos. Ce dernier est arrivé dans le cadre d’un prêt avec option d’achat en provenance du Benfica Lisbonne, mais un autre attaquant pourrait lui aussi débarquer dans les semaines à venir.

PSG : Neymar déclenche un étonnant conflit https://t.co/KAMPU9DQ72 pic.twitter.com/ZjVP3cJXGN — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

Le PSG veut encore recruter un attaquant

En effet, le PSG est toujours en quête d’un avant-centre malgré l’arrivée de l’international portugais. En ce sens, le club de la capitale s’est intéressé à Harry Kane, qui semble désormais se rapprocher du Bayern Munich, ou bien à Randal Kolo Muani. C’est également le cas en ce qui concerne Victor Osimhen, mais Naples ne souhaite pas se séparer de l’international nigérian est veut même le prolonger.

Osimhen proche de prolonger avec Naples