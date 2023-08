PSG : Surprise, Mbappé se fait recaler sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’offre du Real Madrid se fait toujours attendre pour Kylian Mbappé, des rumeurs venues d’Angleterre font état de l’intérêt de clubs de Premier League. A commencer par Liverpool qui aurait même entamé des discussions pour un prêt payant. Une formule surprenante, mais Jurgen Klopp a décidé de mettre fin au suspens.

Alors que le PSG espère toujours vendre Kylian Mbappé d'ici la fin du mercato, le Real Madrid n'a toujours dégainé aucune offre, ce qui laisse peu d'option sur le mercato d'autant que le joueur aurait refusé de discuter avec Al-Hilal qui proposait pourtant 300M€ au PSG. Une solution pourrait néanmoins apparaître en Premier League.

Liverpool dans le coup pour Mbappé ?

En attendant une offre du Real Madrid, le PSG négocierait avec un autre club. En effet, le Daily Mirror révélait ce week-end que Liverpool souhaitait obtenir un prêt payant de Kylian Mbappé cet été. Une opération surprenante que Jurgen Klopp a rapidement démentie.

Klopp calme tout le monde