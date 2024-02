PSG - Real Madrid : Mbappé va se racheter ?

Thomas Bourseau

Clap de fin d’un feuilleton de plusieurs années à Paris ? Cette année, Kylian Mbappé pourrait bien (enfin) mettre un terme aux spéculations d’un départ du PSG en quittant véritablement le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid qui semble lui courir après depuis un bon moment. Le capitaine de l’équipe de France compte bien se rattraper.

Kylian Mbappé a fait tourner le Real Madrid en bourrique par le passé. À commencer par son premier refus au moment de son 14ème anniversaire lors d’une visite en décembre 2012 des installations du Real Madrid. Rebelote en 2017, après son éclosion à l’AS Monaco et cette fois, le club merengue a été battu par le Paris Saint-Germain.

Le Real Madrid et Kylian Mbappé se sont cherchés des années

Et depuis, le feuilleton Kylian Mbappé est revenu sur le tapis presque chaque année et plus particulièrement en 2021 et en 2022 lorsque le PSG avait refusé de lui offrir un bon de sortie après un Euro traumatisant pour le capitaine de l’équipe de France puis lorsque ce dernier avait fait le choix de prolonger son contrat à Paris plutôt que de s’en aller au Real Madrid qui lui avait pourtant décroché la lune économiquement parlant. Mais cette année 2024 sonnerait le glas de l’aventure parisienne de sept années de Mbappé selon L’Équipe : le président du PSG aurait entendu de la bouche de Kylian Mbappé qu’il ne rempilerait pas à Paris pour partir en tant qu’agent libre… au Real Madrid ?

PSG - Real Madrid : Le futur salaire de Mbappé déjà dévoilé ? https://t.co/r8t1QYTAO1 pic.twitter.com/3ZHkcjXBZV — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

«Mbappé va faire 10 ans au Real»