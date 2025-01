PSG - Real Madrid : L'annonce qui va mettre le feu au mercato ?

Thomas Bourseau

Jhon Duran a connu un mois de décembre explosif avec quatre buts marqués et a écopé d'un carton rouge pendant le Boxing Day. L'avant-centre colombien de 21 ans s'est bâti une belle réputation sur le marché des transferts puisque le PSG et le Real Madrid se pencheraient sur sa situation à Aston Villa où il a récemment apposé sa signature sur un nouveau contrat. Son entraîneur Unai Emery n'affirme certainement pas qu'il restera à Birmingham coûte que coûte.

Le Paris Saint-Germain se serait d'ores et déjà renseigné auprès de Jhon Duran et de son entourage ces dernières semaines si l'on se fie aux informations communiquées par Foot Mercato. L'objectif du PSG, à en croire L'Equipe, était de prendre la température et de tâter le terrain dans le cadre d'un potentiel transfert de l'attaquant colombien de 21 ans qui a prolongé son contrat à Aston Villa en octobre dernier... jusqu'à l'été 2030.

La presse anglaise évoquait un prix de départ d'au moins 100M€. Et outre l'obstacle du prix, un autre challenge se dresserait sur la route du PSG dans la course à la signature de Jhon Duran, et pas des moindres : le Real Madrid comme Foot Mercato l'a confié ces dernières heures. De quoi contraindre Unai Emery à effectuer une sortie médiatique sur l'avenir de son attaquant à Aston Villa, ainsi qu'un point mercato pour d'autres éléments de son équipe d'ici la clôture du marché hivernal programmée pour le 3 février.

« Ce n'est pas seulement avec Jhon Duran, mais aussi avec d'autres joueurs. Lorsque nous sommes en interne, je me concentre beaucoup sur la façon dont nous pensons et planifions chaque match, et chaque joueur se concentre sur ce point. Peut-être que certains joueurs font l'objet de rumeurs de départ ou d'arrivée d'autres équipes, mais je pense que toutes les équipes sont dans la même situation ».

« Je me concentre, avec les joueurs que nous avons, sur le match contre West Ham et sur le fait d'être professionnel, mature, responsable et sérieux. Et puis, bien sûr, dans quelques jours, certains joueurs pourront partir et d'autres arriveront d'autres équipes ». Toutefois, Unai Emery ne semble pas être prêt à faire un cadeau au PSG, club où il a officié en tant qu'entraîneur entre 2016 et 2018. Le coach d'Aston Villa affirme que chaque joueur est concentré sur la réception de West Ham dimanche.

« Le groupe que nous avons ici doit être professionnel, responsable et jouer, en se concentrant sur chaque match. Je ne sais pas exactement avant le dernier jour de la période des transferts combien de joueurs nous pouvons changer dans cette équipe, mais dimanche, nous sommes ici avec les joueurs que nous avons et nous sommes concentrés à 100 % sur le match ».