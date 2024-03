PSG - Real Madrid : C’est annoncé, Mbappé va tout rafler !

Thomas Bourseau

Du côté du PSG, c’est la fin de la route pour Kylian Mbappé. En effet, la star parisienne va plier bagage une fois que le rideau sera tombé sur l’exercice actuel et, selon toute vraisemblance, déposera ses valises au Real Madrid. Le Français va arriver dans un club bâti pour régner pendant des années selon Ivan Rakitic et Thierry Henry.

Clap de fin pour Kylian Mbappé. Après sept saisons, des trophées à gogo et un titre de meilleur buteur de l’histoire du PSG, le capitaine de l’équipe de France va s’engager au Real Madrid une fois qu’un accord total sera trouvé entre les parties concernées, ce qui n’est pour le moment pas le cas comme le10sport.com vous le révélait le 20 février dernier.

«Ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir une équipe solide qui peut dominer pendant quelques années»

Figure forte de l’entrejeu du FC Barcelone de 2014 à 2020 puis, un retour en force au FC Séville jusqu’à cet hiver a permis à Ivan Rakitic de voir une véritable progression de la politique sportive du Real Madrid dirigée par le président Florentino Pérez ces dernières années. De quoi facilement lui permettre d’assurer à Marca de grandes choses à l’avenir pour le Real Madrid… avec Mbappé ? « Ils ont fait ce qu'il fallait pour avoir une équipe solide qui peut dominer pendant quelques années. Je parle avec le plus grand respect parce qu'ils ont été mes rivaux pendant de très nombreuses années, mais quand on voit ce que Florentino Perez est en train de réaliser, on ne peut que lui tirer notre chapeau. Ils obtiennent ce qu'ils veulent. Il y a un plan. Les présidents ne réussissent pas toujours, mais lui a réussi à prendre les bonnes décisions, avec les joueurs, avec le stade et avec tout ce qui l'entoure. Il faut le féliciter ».

«Si Mbappé va là-bas, ils auront une équipe qui pourra dominer l'Europe et leur championnat pendant peut-être six ou sept ans»