PSG : «Personne ne sera viré», la grande annonce pour le mercato !

Thomas Bourseau

Le PSG est passé au travers. Sur la pelouse de l’Allianz Arena du Bayern Munich, le club parisien a essuyé sa troisième défaite de cette saison régulière de Ligue des champions après Arsenal et l’Atletico de Madrid. Le projet sportif vendu peine à prendre, mais le Paris Saint-Germain n’effectuera aucun licenciement d’urgence. Explications.

Le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois manqué le coche. Après Arsenal (0-2) et l’Atletico de Madrid (1-2), les hommes de Luis Enrique se mesuraient au Bayern Munich mardi soir pour cette cinquième journée de saison régulière de Ligue des champions. Et la désillusion fut la même puisque cette rencontre s’est soldée par un nouvel échec (0-1). Le PSG souffre sur la scène européenne de son changement de politique sportive avec notamment le départ non comblé de Kylian Mbappé et de ses 44 buts la saison dernière.

PSG : Les vérités de Luis Enrique sur sa grande surprise https://t.co/HEJfyd9kVW pic.twitter.com/QzGEUM9BUH — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

«Pour marquer des buts, sans Mbappé ou Neymar, c'est plus difficile»

De quoi tout jeter ? Dans le cadre d’une session de questions/réponses avec les internautes du Parisien, le journaliste Laurent Perrin a calmé le jeu ce mercredi en remettant les choses dans leur contexte.

« Il ne faut pas oublier que les ultras avaient demandé en 2022 un changement radical de politique, avec la fin du star-système, un projet de jeu cohérent, davantage de place pour les jeunes du centre. Cette ligne a été adoptée par le club. Plus de star mais une équipe. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Après, pour marquer des buts, sans Mbappé ou Neymar, c'est plus difficile mais tout le monde était prévenu ».

«La direction est très lucide sur ce qu'il se passe et l'assume totalement»

Le journaliste du Parisien a décidé de clore son argumentation par un fait qui ne bougera pas dans les semaines à venir : aucune tête d’affiche de ce nouveau projet sportif ne sera poussée vers la sortie au PSG. « La direction est très lucide sur ce qu'il se passe et l'assume totalement. Et personne ne sera viré ».