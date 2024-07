PSG : Panique pour ce transfert à 58M€

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Athletic Bilbao, Nico Williams serait suivi de près par le PSG et le FC Barcelone. A la peine sur le plan financier, le Barça serait convaincu de pouvoir assumer le transfert de l'attaquant de 21 ans malgré le fair-play financier. D'ailleurs, le club présidé par Joan Laporta aurait un plan bien précis pour convaincre Nico Williams.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a quitté le PSG. En effet, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le PSG a pour priorité de recruter Khvicha Kvaratskhelia, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, l'attaquant du Napoli n'est pas la seule piste activée par le club rouge et bleu.

Mercato : Le PSG va rater une «signature spectaculaire» ? https://t.co/cGpJgYhJCh pic.twitter.com/zhf0PD7bUW — le10sport (@le10sport) July 4, 2024

Le Barça est convaincu de pouvoir recruter Nico Williams

En plus de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a coché le nom de Nico Williams, qui fait le plus grand bonheur de l'Athletic Bilbao et de l'Espagne ces derniers mois. Toutefois, le club de la capitale aurait un adversaire redoutable sur ce dossier : le FC Barcelone. Et malgré ses problèmes financiers, le Barça serait convaincu de pouvoir assumer le transfert de Nico Williams.

Le Barça a des atouts pour Nico Williams