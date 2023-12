PSG : Mourinho a reçu une offre !

Pierrick Levallet

Cherchant un remplaçant à Christophe Galtier cet été, le PSG a multiplié les pistes. Les dirigeants parisiens pensaient notamment à José Mourinho, mais se sont finalement tournés vers Luis Enrique. Le Special One garderait néanmoins toujours un oeil sur le club de la capitale. Et récemment, il aurait reçu une offre pour son avenir.

Le PSG a mené d’importants changements dans son vestiaire cet été. Le club de la capitale s’est notamment séparé de Christophe Galtier, à qui il restait encore un an de contrat, pour s’attacher les services de Luis Enrique. Plusieurs noms étaient néanmoins annoncés pour succéder au technicien français, dont José Mourinho.

Mourinho surveille le PSG

Mais finalement, le Portugais a choisi de rester l’AS Roma afin d’honorer son contrat jusqu’au bout. José Mourinho garderait néanmoins toujours un œil sur le PSG d’après la presse italienne. Le Portugais ne serait également pas contre entraîner en Arabie Saoudite un jour. Mais alors qu’Al-Hilal se serait récemment rétracté, l’ancien du Real Madrid disposerait d’une autre option sur la table.

L'Arabie Saoudite a déjà dégainé