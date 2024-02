PSG - Mbappé : Une grande star de Madrid valide le transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a pris une décision radicale puisqu’il quittera le club à l’issue de la saison. Le capitaine de l’équipe de France est attendu du côté du Real Madrid où il devrait s’engager libre, et ce feuilleton fait couler beaucoup d’encre. Antoine Griezmann, son coéquipier en équipe de France qui évolue à l’Atlético de Madrid, lui lance une invitation.

C’est bientôt la fin pour Kylian Mbappé au PSG ! L’attaquant de 25 ans arrivera au terme de son contrat en juin prochain, et il a d’ores et déjà annoncé à ses dirigeants ainsi qu’à ses coéquipiers qu’il s’en irait libre à cette échéance. La fin d’une belle histoire de sept ans donc entre le PSG et Mbappé, qui s’apprête à découvrir un nouveau challenge en Espagne.

Après Mbappé, le PSG va perdre une autre star ? https://t.co/VJphJz4HnM pic.twitter.com/Kr7DhNRJyE — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

Mbappé vers le Real Madrid

En effet, sauf un incroyable retournement de situation, Kylian Mbappé évoluera la saison prochaine du côté du Real Madrid qui le courtise depuis de nombreuses années. La nouvelle n’a pas encore été officialisée, mais l’attaquant du PSG est déjà attendu de pied ferme en Espagne.

Griezmann interpelle Mbappé