PSG - Mbappé : Un projet à 900M€ scelle son transfert

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé reste incertain, le PSG aurait fixé son prix en cas de transfert de son attaquant. Ce qui pourrait refroidir les ardeurs du Real Madrid, disposant d’une enveloppe limitée sur le mercato, notamment à cause du nouveau Santiago Bernabéu, un chantier estimé à 900M€ pour les Merengue.

Le PSG ne compte pas assister au départ libre de Kylian Mbappé sans réagir. Alors que le bail de l’international français arrive à son terme en 2024, et que le principal intéressé refuse d’apposer sa signature sur un nouveau contrat, Nasser Al-Khelaïfi a mis publiquement la pression à son joueur mercredi en conférence de presse.

🔴🔵 Kylian #Mbappé va-t-il partir sans rapporter le moindre centime au #PSG ?💶 C’est en tout cas une vieille habitude parisienne de voir les stars s’en aller tour à tour, sans aucune indemnité de transfert à la clé On en parle sur @Le10Sport 📝⬇️https://t.co/PgQLATfi1z — Bernard Colas (@BernardCls) July 6, 2023

« Il a besoin de signer un nouveau contrat », prévient le PSG

« Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois : si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible », a lancé le président du PSG.

Le Real Madrid ne s’alignera pas sur le prix demandé par le PSG