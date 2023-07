À peine arrivé au PSG, il lâche une énorme annonce

Jean de Teyssière

C'était dans l'air depuis quelques semaines et c'est désormais officiel. Annoncé en exclusivité par le10sport.com, Marco Asensio est un nouveau joueur du PSG. L'attaquant espagnol a signé ce jeudi son contrat jusqu'en 2026 avec le club de la capitale et s'est exprimé sur ce choix, mais aussi sur ses nouvelles ambitions.

Le PSG a officialisé la deuxième recrue de son intersaison après Milan Skriniar avec l'ancien joueur du Real Madrid : Marco Asensio. L'attaquant espagnol a signé pour trois années avec le club parisien et a accordé au club sa première réaction suite à l'annonce de son transfert. Un choix qui semblait avoir été évident pour lui.

« Paris est un grand club, avec un grand projet, un projet attractif et ambitieux »

Interrogé par le PSG sur son site officiel, Marco Asensio a expliqué les raisons de son choix de signer au PSG : « Parce que Paris est un grand club, avec un grand projet, un projet attractif et ambitieux. Et puis ça correspond à ce dont j’avais besoin : un changement d’environnement mais avec toujours un projet ambitieux. C’est ce que je voulais et je pense que c’est l’endroit idéal pour moi, pour jouer, pour prendre du plaisir et pour gagner beaucoup de titres. J’ai discuté avec quelques coéquipiers pour qu’ils me parlent du club, de l’ambiance, des supporters. D’ailleurs ils m’ont vraiment parlé en bien du public et c’est aussi une des raisons pour lesquelles j’ai fait ce choix . »

« Gagner tous les titres possibles »