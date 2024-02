PSG - Mbappé : Le Real Madrid confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est d’ores et déjà promis à un départ libre en direction du Real Madrid l’été prochain. Et Aurélien Tchouaméni, son coéquipier de l’équipe de France qui évolue au sein du club madrilène, confirme d’ailleurs avoir eu des échanges avec Mbappé à ce sujet.

En janvier dernier, Kylian Mbappé avait laissé planer un gros doute sur son avenir alors que son contrat avec le PSG arrivera à expiration en fin de saison : « Je n’ai pas pris ma décision, je n’ai pas fait de choix. Mais avec l’accord que j’ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important », indiquait le numéro 7 du PSG.

PSG : Gros danger pour ce transfert à 130M€ ! https://t.co/i3mNkqAWuq pic.twitter.com/Kgqig8R0D4 — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

Mbappé vers le Real Madrid ?

Pourtant, si l’on en croit les dernières tendances dégagées en France ainsi qu’en Espagne, Kylian Mbappé aurait déjà acté son départ en direction du Real Madrid l’été prochain, au terme de son contrat avec le PSG. Et Aurélien Tchouaméni, qui le côtoie en équipe de France, confirme en avoir discuté avec Mbappé…

« On en parle… »