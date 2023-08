PSG : Mbappé fait une déclaration surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C’est désormais officiel, Ousmane Dembélé est un joueur du PSG et vient de s’engager jusqu’en 2028 avec le club de la capitale. Kylian Mbappé, dont il est très proche en équipe de France, a fait passer un message fort à son compère malgré sa propre situation personnelle plutôt compliquée en ce moment avec le PSG.

Le PSG a officialisé sa neuvième recrue du mercato estival samedi matin avec Ousmane Dembélé, recruté en provenance du FC Barcelone pour 50M€, et qui s’est engagé jusqu’en 2028 au Parc des Princes. Une annonce de taille qui a fait réagir un certain nombre de joueurs du PSG qui ont souhaité la bienvenue à Dembélé, donc un certain Kylian Mbappé…

Désillusion pour l’équipe de France, Mbappé lâche un message https://t.co/QHP0XeRwSY pic.twitter.com/HUaMqHFybg — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

« Heureux de te voir ici »

Dans une story diffusée sur son compte Instagram, le capitaine de l’équipe de France a fait passer un message à Ousmane Dembélé, dont il est proche chez les Bleus, au sujet de son transfert au PSG : « Bienvenue chez toi mon frère. Trop heureux de te voir ici. L'aventure commence !!!! », lâche Mbappé, qui semble donc enthousiaste sur la signature de Dembélé au PSG. Et pourtant….

Mbappé, un avenir incertain

Kylian Mbappé vit actuellement une situation délicate au PSG puisqu’il se retrouve laissé de côté et poussé vers la sortie par sa direction étant donné qu’il refuse de prolonger son contrat. Il paraît donc quasi-impossible de l’imaginer évoluer aux côtés de Dembélé sous le maillot parisien cette saison, mais qui sait…