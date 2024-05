PSG - Mbappé : Dernière polémique avant le Real Madrid

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir officialisé son départ du PSG sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé jouait donc sa dernière rencontre au Parc des Princes dimanche face à Toulouse. Mais un sujet a fait polémique : aucune hommage particulier n'avait été organisé par le club pour ces adieux, et Luis Enrique a évoqué la question après la rencontre tout en profitant de l'occasion pour souhaiter bon vent à Mbappé.

Ce dimanche 12 mai est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire du PSG, puisqu'il s'agissait du dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes. L'attaquant de 25 ans va s'en aller libre cet été pour prendre la direction du Real Madrid, lui qui avait officialisé la nouvelle deux jours auparavant sur ses réseaux sociaux. Mais contre toute attente, le PSG n'avait préparé aucun hommage particulier à Mbappé, qui est pourtant le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale où il a passé sept ans.

« À chaque fois que je l’ai sorti, j’ai pris une tempête de problèmes »

De plus, Luis Enrique a décidé de ne pas faire sortir Mbappé quelques minutes avant la fin de la rencontre afin que le public du Parc des Princes lui fasse une dernière acclamation, et l'entraîneur du PSG s'en est expliqué en conférence de presse d'après-match : « J’ai vu le tifo qu’ont confectionné les fans. Je l’ai trouvé très beau et très bien pensé. Je suis heureux que ça se soit passé comme ça. C’est très bien de reconnaitre le travail d’un joueur de son rang. Ça a été une soirée parfaite à ce sujet, avec des supporters magnifiques comme d’habitude. Je n’ai pas pensé à le sortir parce qu’à chaque fois que je l’ai fait, j’ai pris une tempête de problèmes. J’aurais pu le faire sortir à la 85e minute, mais j’aurais été critiqué », indique l'entraîneur espagnol.

« Je lui souhaite bonne chance pour la suite »