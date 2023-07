PSG : Mbappé bloque un transfert XXL

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de tous les débats et un départ n’a jamais semblé aussi probable. Le Paris Saint-Germain ne souhaite en effet pas prendre le risque de le perdre dans un an et auraient déjà un remplaçant en tête avec Victor Osimhen, l’un des grands artisans du Scudetto du Napoli cette saison. Mais pour le moment, ce dossier est totalement bloqué...

Rien ne va plus entre Kylian Mbappé et le PSG. Face à l’annonce sa star, le ton du club parisien a été très dur avec deux options claires : soit il prolonge dans les prochains jours, soit il sera transféré lors de ce mercato. Et si pour le moment aucun club ne semble s’être manifesté, du côté du PSG on aurait déjà trouvé le successeur de Mbappé.

Mercato : Le PSG va dégainer, un énorme transfert se confirme https://t.co/E2Q42uVo3A pic.twitter.com/WJSoh3xQFt — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Osimhen priorité du PSG ?

Il s’agirait en effet de Victor Osimhen, un nom qui revient régulièrement au PSG depuis le début de ce mercato estival. Il faut dire que Luis Campos le connait très bien, puisque c’est lui qui l’avait recruté au LOSC en 2019, alors qu’il évoluait au RSC Charleroi.

Rien ne se fera sans le départ de Mbappé