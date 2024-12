PSG - Luis Enrique : La presse espagnole confirme !

Axel Cornic

Arrivé il y a un an et demi à la place de Christophe Galtier, Luis Enrique n’a pas un très bon bilan et est régulièrement critiqué pour ses choix. Pourtant, l’Espagnol semble avoir l’entière confiance de ses dirigeants, décidés à construire un projet sur le très long terme avec lui.

Alors que le PSG enchainait les mauvais résultats, Nasser Al-Khelaïfi a fait un véritable tour des médias pour dire tout le bien qu’il pensait de Luis Enrique. Ce dernier serait tout simplement « le meilleur du monde » selon le président parisien, qui aurait déjà tout réglé pour un avenir commun.

Deux ans de plus ?

Voilà plusieurs semaines déjà que l’on annonce en effet une prolongation de contrat pour Luis Enrique, actuellement lié au PSG jusqu’en juin 2025. Aucune officialisation ou confirmation n’a toutefois eu lieu pour le moment, avec le principal intéressé qui a d’ailleurs plusieurs fois esquivé les questions au sujet de son avenir, lors des différentes conférences de presse.

Luis Enrique se plaît au PSG

Mais ces informations sont même confirmées en Espagne, puisque AS assure ce samedi que Luis Enrique a bel et bien signé une prolongation jusqu’en 2027 au début du mois d’octobre dernier. Il serait vraisemblablement très heureux au PSG et souhaiterait s’inscrire dans la durée pour mener à out le projet débuté à l’été 2023.