PSG : Le Qatar rate un retour, Riolo va enrager

Avant de choisir Luis Enrique pour remplacer Christophe Galtier, le PSG avait envisagé de faire signer Thiago Motta qui aurait donc fait son retour à Paris après y avoir évolué en tant que joueur de 2012 à 2018. D’ailleurs, Daniel Riolo espère toujours voir Thiago Motta sur le banc parisien. Mais l’Italien semble prendre la direction de la Juventus.

L'été dernier, le PSG avait décidé de se séparer de Christophe Galtier, seulement un an après sa nomination. Pour le remplacer, plusieurs noms ont circulé à l'image de celui de Thiago Motta, avant que Luis Enrique ne soit finalement choisi. Pendant ce temps-là, le technicien italien fait les beaux jours de Bologne en Serie A et Daniel Riolo milite pour sa venue au PSG.

Riolo milite pour Thiago Motta au PSG

« Thiago Motta ? Je milite pour lui parce que c’est un entraîneur du futur. La moitié de l’Europe le veut. Luis Enrique est un coach du passé, qu’il aille au Barça, Qu’il aille à la maison, il sera chez lui. En Espagne, il n’a pas la côte du tout », estime le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot . Daniel Riolo espère donc que Thiago Motta remplace Luis Enrique, mais selon Fabrizio Romano, le technicien italien se rapproche grandement de la Juventus.

Romano l'envoie à la Juventue