PSG : Le Qatar a frôlé la catastrophe !

Thomas Bourseau

Marco Verratti, surnommé Le Petit Hibou par certains supporters du PSG, a écrit de nombreuses pages de l'histoire du club sous pavillon qatari. Cependant, si le joueur en avait fait qu'à sa tête, il n'aurait pas dit oui à l'approche du Paris Saint-Germain à l'été 2012. Son ancien agent raconte.

Le Qatar rachetait le PSG à l'été 2011. Dès lors, l'ère du Qatar Sports Investments, ou QSI, était lancée. Nasser Al-Khelaïfi héritait alors de la présidence du Paris Saint-Germain, un poste qu'il n'a jamais quitté depuis. Afin de mettre le projet sur les bons rails, quelques coups mémorables peuvent encore ressortir à ce jour comme Maxwell, Thiago Motta, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ainsi que Marco Verratti.

«De Laurentiis a proposé à Pescara 10 millions pour que Verratti joue avec Insigne»

Inconnu du grand public lorsqu'il signait pendant le mercato d'été de 2012, Marco Verratti est devenu pour seulement 12M€, le deuxième joueur le plus titré de l'histoire du Paris Saint-Germain derrière Marquinhos et s'est fait une place de choix dans le cœur des supporters. Il a été l'une des références du club parisien pendant une décennie, mais l'histoire aurait pu être bien différente. « De Laurentiis a proposé à Pescara 10 millions pour que Verratti joue avec Insigne. Le PSG a proposé 12 millions et le salaire était 7,8 fois supérieur à celui proposé par Naples ». a confié Donato Di Campli à Radio Kiss Kiss.

«Pas à cette occasion, c'est moi qui ai poussé pour Paris»

Finalement, grâce au forcing de l'ancien agent de Marco Verratti, le Paris Saint-Germain a tout de même pu compter sur l'international italien qui a même été surnommé Le Petit Hibou. « Le choix de Marco ? Pas à cette occasion, c'est moi qui ai poussé pour Paris ».