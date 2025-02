Transferts - OM : C'est enfin officiel, il lâche sa déclaration d'amour !

Amadou Diawara

Dans les derniers instants du mercato hivernal, l'OM de Pablo Longoria a officialisé la signature d'Ismaël Bennacer. En effet, l'international algérien a été prêté avec option d'achat par l'AC Milan. Interrogé sur son arrivée à l'OM, Ismaël Bennacer a avoué qu'il avait toujours voulu défendre les couleurs du club ciel et blanc.

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM a officialisé quatre arrivées : Luiz Felipe Ramos, Ismaël Bennacer, Amine Gouiri et Amar Dedic. En ce qui concerne le milieu de terrain algérien, il est arrivé en provenance de l'AC Milan sous la forme d'un prêt avec une option d'achat.

Bennacer est un nouveau joueur de l'OM

Lors d'un entretien accordé aux médias de l'OM, Ismaël Bennacer s'est totalement lâché sur son transfert. Comme il l'a reconnu lui-même, le joueur de 27 ans vient de réaliser son rêve en migrant vers Marseille.

«J'ai toujours voulu rejoindre Marseille»

« Ce que je ressens après m'être engagé à l'OM ? Beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté et de joie aussi, beaucoup d'ambition (...) Retour à la maison et plus déterminé que jamais. Aujourd'hui, je suis un joueur de l'OM, le projet est très intéressant. Même si j'ai eu plusieurs opportunités, j'ai toujours voulu rejoindre Marseille dans ma carrière. Je suis d'ici. On va où notre coeur nous dit d'aller. Toute ma carrière, je me suis dit qu'un jour j'espérais jouer à l'Olympique de Marseille, ce jour est aujourd'hui et ça représente beaucoup. Je suis de la région, je veux vraiment apporter quelque chose à ce club, c'est important pour moi », s'est enflammé Ismaël Bennacer.