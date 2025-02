L'OM boucle son transfert, la surprise est totale !

La rédaction

L’OM s’est séparé de nombreux indésirables cet hiver, notamment Ismaël Koné. L’international canadien a rejoint Rennes et son nouveau coach Habib Beye, agréablement surpris par les capacités physiques et le niveau de l’ancien Marseillais. Rennes pourra compter sur Koné et sur ses nombreuses nouvelles recrues hivernales pour tenter de sortir de la crise.

L’OM s’est beaucoup renforcé durant ce mercato d’hiver, mais pas seulement. Le club phocéen en a profité pour se débarrasser de nombreux indésirables, notamment Elye Wahi (Francfort), Bamo Meïté (Montpellier), Lilian Brassier (Rennes) et Ismaël Koné (Rennes). Le milieu canadien a d’ailleurs rejoint les Rouge et Noir sous la forme d’un prêt pour aider Habib Beye à sortir Rennes de sa situation compliquée.

« Il est déjà prêt »

Le nouveau coach du Stade Rennais s’est exprimé sur l’arrivée de l’ancien Marseillais en conférence de presse : « On a été en lien avec leur club précédent et j'ai été très agréablement surpris par Ismaël, justement, par la capacité des datas relevées sur les efforts. Il est déjà prêt. »

Un gros mercato rennais

Le Stade Rennais, soucieux de sortir de sa situation de crise, a réalisé un mercato d’hiver sans précédent pour les Bretons, avec de nombreux renforts à tous les postes. Rennes peut notamment compter sur les renforts de Brice Samba, Seko Fofana, Lilian Brassier, Mousa Tamari et Anthony Rouault.