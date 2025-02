PSG : Luis Enrique a choisi la prochaine signature !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le PSG, Luis Campos va changer d'air cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Alors que le conseiller football portugais veut poursuivre son aventure à Paris, sa direction serait également favorable à cette idée. De son côté, Luis Enrique voudrait aussi voir Luis Campos rempiler.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2025 avec le PSG, Luis Enrique a rempilé de deux saisons, soit jusqu'en 2027. En effet, le club de la capitale a officialisé la prolongation de son entraineur avant le coup d'envoi du choc face à l'AS Monaco ce vendredi soir.

Le PSG et Campos ne veulent pas se séparer

Tout comme Luis Enrique, Luis Campos s'est engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec le PSG lorsqu'il a posé ses valises à Paris. Le conseiller football portugais ayant migré vers la capitale française le 1er juillet 2022, soit un an avant le coach espagnol. Toutefois, Luis Campos n'a pas encore prolongé avec le PSG. Après avoir rempilé, Luis Enrique aimerait voir son collaborateur en faire de même dans un avenir proche.

PSG : Luis Enrique souhaite que Campos prolonge

Selon les informations de RMC Sport, Luis Campos n'a pas encore prolongé avec le PSG, que ce soit officiellement, ou même officieusement. Et pourtant, le club parisien et le Portugais veulent parapher un nouveau bail ensemble depuis plusieurs mois. D'ailleurs, Luis Enrique aimerait également que le conseiller football du PSG rempile. Pour rappel, le coach rouge et bleu avait signé son nouveau contrat depuis de longues semaines, mais le club parisien n'a annoncé la nouvelle que ce vendredi.