130M€ : L’incroyable folie du PSG !

Après le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, le PSG a activé de nombreuses pistes sur le mercato. Le club de la capitale pensait notamment à Victor Osimhen. Luis Enrique n’était toutefois pas tenté par le profil du buteur nigérian. Mais malgré cela, les Rouge-et-Bleu auraient tenté un gros coup pour l’attaquant de Naples.

L’été dernier, le PSG a enregistré un départ majeur avec celui de Kylian Mbappé. L’attaquant de 26 ans a profité de la fin de son contrat dans la capitale pour signer libre au Real Madrid. Les Rouge-et-Bleu avaient alors activé de nombreuses pistes sur le mercato pour le remplacer. Le nom de Victor Osimhen revenait notamment souvent.

Luis Enrique ne désirait pas Osimhen

Selon certains échos, Luis Enrique n’était toutefois pas tenté par le profil du buteur de Naples. L’entraîneur du PSG aurait ainsi indiqué à Luis Campos de ne pas le recruter. Mais malgré le refus du coach espagnol, les champions de France auraient tenté un coup incroyable pour essayer d’attirer l’international nigérian.

Le PSG a quand même tenté sa chance

Comme le rapporte CalcioMercato.com, le PSG aurait tenté une folie pour mettre la main sur Victor Osimhen l’été dernier. Mais Naples campait sur ses positions et s’en remettait à sa clause libératoire de 130M€. La direction parisienne n’était pas disposée à monter son offre aussi haut et a donc fini par abandonner le dossier. Victor Osimhen a ensuite été envoyé en prêt à Galatasaray, où il brille depuis son arrivée (17 buts et 5 passes décisives en 22 matchs).