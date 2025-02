Mercato - PSG : C'est signé, le boss reçoit déjà un message !

Thomas Bourseau

Le vendredi 7 février 2025 mettait un terme à un feuilleton qui a duré de longues semaines : le renouvellement du contrat de Nuno Mendes. En effet, le latéral gauche portugais semblait à un moment donné réticent à l'idée de s'installer plus longuement dans la capitale, mais le PSG est sa « famille », au même titre que le président Nasser Al-Khelaïfi.

Le 27 décembre dernier, RMC Sport lâchait une bombe. Alors que tout portait à croire que le comité directeur du PSG parviendrait à obtenir l'aval de Nuno Mendes au sujet d'une prolongation de son contrat, comme ce fut le cas quelques semaines plus tôt dans les dossiers Achraf Hakimi, Vitinha et Luis Enrique, le défenseur portugais de 22 ans refusait catégoriquement de poursuivre les négociations avec ses supérieurs hiérarchiques, mécontent de la proposition salariale formulée.

«Le PSG, c’est spécial, c’est comme une famille pour moi»

En parallèle, Manchester United avait fait irruption dans le feuilleton Nuno Mendes porté par le coach des Red Devils Ruben Amorim, qui officiait en tant qu'entraîneur du Spoting Lisbonne lorsque Mendes y jouait. Mais au final, le PSG a annoncé vendredi soir la prolongation de contrat de son international portugais jusqu'en 2030. Sur le site officiel, le principal intéressé n'a pas caché sa joie.

« C’est une grande fierté de prolonger avec le Paris Saint-Germain. C’est un club dans lequel je me sens bien depuis que je suis arrivé. Et je suis très heureux de continuer avec le club. Ça représente beaucoup, parce que c’est un grand club, un club qui a une grande histoire et qui a eu beaucoup de grands joueurs. Et je suis très heureux de faire partie de l’histoire de ce grand club. Le PSG, c’est spécial, c’est comme une famille pour moi ».

«Merci au club et au président, c'est le plus important»

De passage en zone mixte, Nuno Mendes en a rajouté une couche vendredi soir sur sa prolongation de contrat. Un message de remerciement a d'ailleurs été envoyé au président Nasser Al-Khelaïfi. « Je suis content, j'ai prolongé mon contrat. Merci au club et au président, c'est le plus important. Je me sens bien. J'aime bien attaquer, tous les joueurs sont prêts pour attaquer ».