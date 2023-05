PSG : Le clan Mourinho lâche sa réponse

Axel Cornic

Actuellement à l’AS Roma, José Mourinho pourrait bien être le prochain entraineur du Paris Saint-Germain. La position de Christophe Galtier s’est grandement fragilisée ces derniers mois et désormais, un départ imminent est annoncé. Le technicien portugais pourrait être la solution, lui qui a souvent été lié au PSG depuis l’arrivée de QSI en 2011.

Entre échecs sportifs et polémiques aux relents de racisme et d’islamophobie, Christophe Galtier traverse une période extrêmement délicate et certains le voient déjà loin du PSG, qu’il a rejoint il y a moins d’un an. Plusieurs noms sont évoqués pour le remplacer, avec une piste très connue par les Parisiens...

PSG : Ça dérape chez Neymar, la police intervient https://t.co/b6EclrqxkP pic.twitter.com/F7kEoCZaha — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Mourinho prêt à quitter la Roma

Il s’agit bien sûr de José Mourinho, dont le profil a toujours intrigué au PSG. La Gazzetta dello Sport assure que le PSG aura son occasion à la fin de la saison, puisque le Portugais n’est pas vraiment satisfait de sa relation avec les propriétaires américains de l’AS Roma. Ainsi, il pourrait claquer la porte un an avant la fin de son contrat.

Le PSG, Chelsea et le Real Madrid sur le coup