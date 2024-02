PSG : Kylian Mbappé met déjà le feu au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’est certes pas encore officiellement devenu un joueur du Real Madrid. Pour autant, c’est comme si c’était déjà la fête au sein de l’institution merengue. Et pour cause, les Français de la Casa Blanca laissent entendre qu’après des années de rebondissements, le feuilleton Mbappé pourrait enfin tourner en leur faveur.

Pour Canal+ , Aurélien Tchouaméni a récemment botté en touche quant à toute information provenant de la part de Kylian Mbappé sur sa venue au Real Madrid. « Si Mbappé m’a personnellement annoncé sa décision ? Non. Et puis même s’il me l’avait annoncé, je ne l’aurais pas dit (rires) ». Le milieu de terrain du Real Madrid et de l’équipe de France a cependant publié sur X dans la foulée de l’information sortie sur son départ du PSG en fin de saison des emojis de Popcorn le jeudi 15 février.

Après Tchouaméni, Camavinga commente le feuilleton Mbappé à son tour

Compère d’Aurélien Tchouaméni au Real Madrid et international français, Eduardo Camavinga a plus récemment fait passer le message suivant en Espagne. « Le fait qu'il y ait toujours eu un joueur français au Real Madrid montre combien il y a de bons joueurs français. J'espère que nous pourrions bientôt en avoir d'autres ici avec nous (rires) ». Un bel appel du pied à Kylian Mbappé ? Filmé par El Chiringuito dans sa voiture, Eduardo Camavinga a été invité à répondre à la question suivante d’un journaliste : « Avez-vous pu parler à Kylian, Eduardo ? ». Ce à quoi l’ex-milieu de terrain du Stade Rennais a répondu : « (Rires) Je ne sais pas pourquoi vous me posez la question ».

Mbappé - PSG : Un accord privé est révélé ! https://t.co/bnCddrwSGI pic.twitter.com/rwbnilJ2NJ — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

L’équipe de Carlo Ancelotti enthousiaste pour Mbappé ?