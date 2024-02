Départ de Mbappé : Le PSG reçoit une candidature pour le remplacer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG perdra Kylian Mbappé qui a décidé de partir libre à l’issue de la saison, la direction devra attirer du sang neuf en attaque pour remplacer sa star. Et Arnaud Kalimuendo, qui est justement issu du centre de formation du PSG, pose sa candidature pour un retour au Parc des Princes.

C’est désormais acté, Kylian Mbappé quittera le PSG et a déjà annoncé la nouvelle à ses dirigeants ainsi qu’à ses coéquipiers il y a une dizaine de jours. Luis Campos va donc devoir se pencher dès maintenant sur la succession de la star parisienne en attaque, et plusieurs profils de renom sont déjà évoqués dans le viseur du conseiller sportif du PSG (Victor Osimhen, Rafael Leão, Xavi Simons). Mais la solution pourrait venir d’ailleurs…

Mbappé - PSG : Un accord privé est révélé ! https://t.co/bnCddrwSGI pic.twitter.com/rwbnilJ2NJ — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Kalimuendo ouvre la porte au PSG

Arnaud Kalimuendo (22 ans), buteur du Stade Rennais issu du centre de formation du PSG, a évoqué son avenir au micro de Téléfoot dimanche. Et le titi se verrait bien faire un retour aux sources : « Revenir au PSG un jour ? C’est une possibilité bien sûr. Paris reste un très grand club. C’est un club qui a une grande place dans mon cœur. Et je suis énormément leur actualité et tout ce qui se passe durant cette saison », lâche Kalimuendo, qui pose donc sa candidature pour renforcer l’attaque du PSG la saison prochaine.

« Mbappé ? Un joueur inspirant »