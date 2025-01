PSG - Kolo Muani : La grande surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 90M€ en 2023, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à s’imposer au PSG, au point d’être écarté par Luis Enrique sur la fin de l’année 2024. L’attaquant français a donc décidé de partir et a rejoint la Juventus sous la forme d’un prêt. Samedi soir, il faisait d’ailleurs ses débuts et en a profité pour créer la surprise en inscrivant déjà son premier but en Serie A.

En grande difficulté au PSG, Randal Kolo Muani n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique et a donc été prêté à la Juventus. Il n'a d'ailleurs pas perdu de temps pour connaitre ses grands débuts puisqu'il était titulaire samedi soir pour le choc à Naples. Et bien que la Vieille Dame se soit inclinée (1-2) pour la première fois de la saison en Serie A, Kolo Muani a créé la surprise en inscrivant déjà son premier but. De quoi ravir son nouvel entraîneur Thiago Motta.

Kolo Muani impressionne pour ses débuts à la Juve

« Je l’ai très bien vu, proactif. Nous étions tous d’accord avec le club sur le fait qu’il était un joueur capable de nous aider. À l’avenir, j’espère qu’il continuera comme ça », lâche l’ancien joueur du PSG en conférence de presse avant de juger plus globalement la prestation de son équipe.

« Nous n’avons pas manqué de personnalité, au contraire, nous l’avons montré beaucoup en première mi-temps en jouant un très bon football et en mettant nos adversaires en difficulté avec le ballon », ajoute Thiago Motta.